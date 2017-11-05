Diyetisyen Yananer: Yağ olmaz ise diyet olmaz

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de diyetisyen Evin Yananer, yağ tüketiminin diyetin olmazsa olmazı olduğunu söyledi.

Özellikle internetten bulunan devşirme diyetler ve halk arasında diyette yağ tüketilmemesi algısının son derece sağlıksız olduğunu ifade eden Yananer, bunun nörolojik ve hormonal sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Bazı vitaminlerin yağda çözündüğünü ve bunun için de yağın vazgeçilmezler arasında yer aldığını kaydeden Yananer, \"Beslenmede dengeli bir şekilde karbonhidrat, yağ ve protein alınması şart. Yağ ise burada çok önemli. Yağda eriyen vitaminler A, D ve K vitaminleridir. Bunların emilimi için de yeterli miktarda yağa diyette yer verilmelidir. Vücut yağı yetersiz olan kişilerde diyette adet düzensizliği görülebilir. Beyin ve sinir dokuları için de, diyette yeterli derecede yağ alımının olması gerekir. Bizim için biyo yararlılığı en fazla olan yağ grupları zeytinyağı, ceviz, badem, Hindistan cevizi yağıdır. Yeterli yağ alınmazsa nörolojik sorunlar yaşanabilir. Kadınlarda hormonal sorunlar görülebilir\" dedi.

Yağın insan sağlığı açısından çok önemli bir yeri olduğunu belirten Yananer, \"Diyetteki yağın yüzde 20 ile 30 arasında olabileceğini belirtelim. Yağ, diyet içinde olmazsa olmazlarımızdan biridir. Özellikle dengeli beslenmenin ilkelerinden biridir. Yağ, karbonhidrat ve protein dengeli şekilde alınmalıdır. Yağsız bir diyet söz konusu olamaz. Beyin ve sinir dokuları için de buradaki fosfopilitlerin de yağ formunda olduğunu belirtmemiz gerekir. Burada gelişebilecek konular elbette söz konusudur. Önemli olan hormonal bozukluklardır. Yağ, diyetin olmazsa olmazıdır\" diye konuştu.



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