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Sağlık

Diyetisyen Yananer: Diyet, parmak izi gibi kişiye özeldir

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de diyetisyen Evin Yananer, internet ve sanal ortamda yayınlanan diyet programlarının herkes için uygun olamayacağını belirterek, uygulanması halinde ciddi sağlık sorunlarının yaşanabileceğini söyledi

27 Kasım 2017 15:02

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de diyetisyen Evin Yananer, internet ve sanal ortamda yayınlanan diyet programlarının herkes için uygun olamayacağını belirterek, uygulanması halinde ciddi sağlık sorunlarının yaşanabileceğini söyledi.
Son dönemde popüler hale gelen internet diyetlerinin tehlike saçtığını belirten Yananer, sağlıklı diyetin tıpkı parmak izi gibi kişiye özel olduğunu kaydetti. İnternetteki diyetler ya da popüler diyetleri herkesin uygulamasının mümkün olmadığını ifade eden Yananer, \"Diyette yeterli ve dengeli bir şekilde karbonhidrat, yağ ve protein alımının ayarlanması gerekir. Diyet, parmak izi gibi kişiye özeldir. Kişinin yağ, kas, su oranının ve herhangi bir hastalık durumunun olup olmaması diyetin içeriğini tamamen değiştirecektir. Yanlış uygulamada bağırsak florasının ciddi anlamda etkilendiğini belirtmemiz gerekir. Özellikle glütensiz diyette alınan yetersiz polisakkaritlerle beraber, bifidobakteri türlerinin sayısının ciddi derecede azaldığı görülmüştür. Kişinin yaşı, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite ve hastalık durumu diyetin içeriğini belirleyen unsurlardır\" dedi.
Popüler diyetlerin zararlarını Dukan diyeti üzerinden anlatan Yanener, \"Dukan diyeti, böbrek hastası için ciddi anlamda risk taşıyan bir diyet uygulamasıdır. Proteinden zengin bir diyet olduğu için. Aynı zamanda böbrek kanallarının kanamasına kadar da yol açabilir. Kişinin kullanmış olduğu ilaçlar ve rahatsızlıklar da diyetin içeriğini oluşturur. Mesela kan sulandırıcı kullanan kişi sebze ağırlıklı bir diyet uyguladı diyelim. Bu kesinlikle kişi için uygun değil. Kalp damar hastası olan kişilerde kolesterol ve yağdan kısıtlı bir diyet uygulanmalıdır. Kalkıp da internette popüler olan Dukan diyeti uygulanması asla söz konusu olamaz\" diye konuştu.

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