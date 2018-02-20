Diyetisyen İlküplü: Yağlardan kurtulmak için doğru diyet uygulanmalı

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir tıp merkezinde görevli diyetisyen Aylin İlküplü, kilo verirken yağ kaybı sağlamanın ilk şartının, kısa sürede fazla kilo vermeyi vadeden diyetler yerine uzun vadede zayıflatacak diyetlerin uygulanması olduğunu söyledi.

Hızlı kilo vermenin sonuçlarının metabolizmanın yavaşlamasında etkili olduğuna dikkat çeken diyetisyen Aylin İlküplü, bunun sonuçlarının yeniden kilo olarak döndüğünü ve yeniden zayıflamanın da zor olduğunu belirtti. Kısa surede kilo kaybettireceği söylenen karışımların idrar söktürücü ve bağırsak boşaltıcı özellik taşıdığını anlatan İlküplü, şunları söyledi:

\"Tartınız size düşük kiloları göstermesine rağmen kaybettiğiniz yağ değil sudur. Vücudunuzdan su ile birlikte mineralleri de kaybedersiniz. Düşük kalori alımı sonucunda vücudun direnci düşer, kas kaybına uğrar. Tek besine dayalı, düşük kalori içeren diyetlerle kilo verirseniz yanlış yaparsınız. Hem metabolizmanızı yavaşlatır hem de yetersiz beslenme yüzünden gerekli mineral, vitamin, yağ, protein ve karbonhidrat dengesini gözetmediğinizden sağlığınızla ilgili problemler yaşarsınız. Bilinçsizce ve aç kalınarak yapılan diyetlerden korkun, sağlıklı beslenin, kilolar sizden korksun. Size uygun olarak hazırlanan diyet listeleri metabolizmanızı hızlandırarak yağ yakımına sağlıklı bir şekilde yardımcı olur. Bilinçsizce yapılan diyetler size kilo verdirmiyor aksine umutsuzluğa kapılmanıza ve sizi kilolarınızla yaşamaya alışmaya itiyor.\"

DOĞRU KİLO VERMEK İÇİN

Doğru kilo vermek için kişinin metabolizma hızına uygun hazırlanmış bir diyet listesi uygulaması gerektiğini anlatan İlküplü, şöyle konuştu:

\"Eğer kişi ihtiyacından az besin tüketiyorsa ağırlık kaybı su ve kastan olmakta, bu da kişinin sağlıksız ve görüntü olarak da kötü bir şekilde kilo vermesine neden olmaktadır. Bu şekilde verilen kiloların tekrar alımının kaçınılmaz olduğunu bilerek, uzman yardımıyla metabolizma hızı ölçtürülmeli ve buna uygun hareket edilmelidir. Kilo verirken yağ kaybı sağlamanın ilk şartı kısa sürede fazla kilo vermeyi vadeden diyetlerden uzak durmaktadır.\"



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