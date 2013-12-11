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Yaşam

'Diyet kola yaşlanmayı hızlandırıyor'

Purdue Üniversitesi’nde gerçekleştirilen araştırmada, diyet kolanın bileşenleri sebebiyle normal koladan daha zararlı olduğu ve yaşlanma sürecini hızlandırdıkları ortaya çıktı

11 Aralık 2013 17:14

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre diyet kola karın bölgesinde yağlanmaya neden oluyor. Ayrıca içinde bulunan kimyasal maddeler yaşlanma sürecini hızlandırıyor.

ABD’de yapılan bir araştırma bugüne dek diyet yapanların dostu olarak görülen diyet kolanın özellikle karın bölgesinde yağlanmaya neden olduğunu öne sürdü. Milliyet'te yer alan habere göre, diyet koladaki kimyasal maddelerin vücudun yağları karın bölgesinde biriktirmeye ittiği ve bu tarz yağlanmanın “diyet kola göbeği” olarak anılmaya başlandığı ifade edildi.

 

Kırışıklıkları artırıyor

 

Bununla beraber diyet kolanın, içindeki bileşenler sebebiyle yaşlanmayı hızlandırdığı ve kırışıklıklara sebep olduğu da iddialar arasında. Purdue Üniversitesi’nde gerçekleştirilen araştırmada, diyet kolanın bileşenleri sebebiyle normal koladan daha zararlı olduğu ve içerdiği karbonat, renklendirici, aspartam gibi tatlandırıcıların yaşlanma sürecini hızlandırdıkları ortaya çıktı.

 

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