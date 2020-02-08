"Diyet içecekler de yapay tatlandırıcılı içecekler de yüksek ölüm riski taşıyor"

JAMA Internal Medicine adlı tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma, şekerli içeceklerin yanı sıra, yapay tatlandırıcılı alkolsüz içeceklerin tüketimini de daha yüksek bir ölüm riskiyle ilişkilendirildi.

Evrimağacı.org’da yer alan habere göre araştırma 10 Avrupa ülkesinden 451 bin 743 kişiyle yapıldı.

10 Avrupa ülkesinden 451 bin 743 kişiyi inceleyen çalışma, bu alanda yapılan en geniş kapsamlı araştırmalardan biriydi. Araştırmada, günde iki veya iki bardaktan daha fazla yapay tatlandırıcılı alkolsüz içecek tüketiminin, dolaşım hastalıklarından kaynaklanan ölümlerle pozitif bir korelasyon ilişkisi olduğu saptandı. Şekerle tatlandırılmış alkolsüz içeceklerin günde bir veya bir bardaktan daha fazla tüketimi ise, karaciğer, apandis, pankreas ve bağırsak hastalıkları da dahil olmak üzere sindirim hastalıkları kaynaklı ölümlerle ilişkilendirildi.

Araştırmacılar, 1992-2000 yılları arasında İngiltere, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya ve İsveç’ten araştırmaya dahil ederek yiyecek ve içecek tüketimlerini incelediler. Kanser, kalp hastalığı, felçli veya diyabet hastası olduğunu bildiren katılımcılar araştırmaya dahil edilmedi. Yaş ortalaması 50,8 idi ve araştırmanın yüzde 71,1’i kadın katılımcılardan oluşuyordu.