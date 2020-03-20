Diyestisyen Ender Saraç: Test sonucum negatif çıktı, iftiracılarla bilahare görüşeceğim

Koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alınan diyetisyen Ender Saraç , test sonucunun negatif olduğu bilgisini paylaştı ve "Corona test sonucum negatif yani temiz çıktı. Ayrıca ben de çok iyiyim. Yalancılarla, iftiracılarla bilahare hukuki olarak görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının başladığı ilk gününden itibaren salgından nasıl korunacağını katıldığı yayınlarda anlatan diyetisyen Ender Saraç, perşembe günü rahatsızlandı. Üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç 'ın karantinada test sonucunu beklediğini eşi Benan Saraç açıkladı.

Son bilgilendirme ise Ender Saraç'tan geldi. Saraç, "Corona test sonucum NEGATİF yani TEMİZ çıktı. Ayrıca ben de çok iyiyim. Yalancılarla, iftiracılarla bilahare hukuki olarak görüşeceğim" mesajını paylaştı.

"Hastane çalışanları ahlaki davranmadı"

Benan Saraç, "Hastane çalışanları ahlaki davranmadı. Ender beyin solunun cihazına bağlandığı iddiaları yayıldı. Bu yalan yanlış haberleri onlar aktardı. Hastane çalışanlarının dikkatli ve özenli olması gerekirdi. Sürece avukatımız dahil oldu" demişti.