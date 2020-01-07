Diyarın Dilleri: Kıraathane’de Kürtçe ve Yunanca dersleri başlıyor

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nde 11 Ocak Cumartesi gününden itibaren Yunanca ve Kürtçe dersleri yapılacak. 2 hafta boyunca sürecek derslerin sonunda katılımcılar günlük hayatta basit diyalog kurabilecek ve basit metinler yazabilecek düzeyde Yunanca ve Kürtçe öğrenebilecek.

İstanbul Edebiyat Evi'nin “Diyarın Dilleri” programı kapsamında, başlangıç seviyesinde Kürtçe ve Yunanca derslerimiz Cumartesi 11 Ocak’ta başlayacak.

Yunanca dersleri her Cumartesi 11:00-14:00 saatleri arasında, Kürtçe dersleri ise 14:30-17:30 arasında yapılacak. 12 hafta boyunca sürecek derslerin sonunda katılımcılar günlük hayatta basit diyalog kurabilecek ve basit metinler yazabilecek düzeyde Yunanca ve Kürtçe öğrenebilecek. Ders dönemi sonunda tüm katılımcılara İstanbul Edebiyat Evi tarafından birer sertifika verilecek. Katılımcılar derslere devam etmeleri suretinde altı ayın sonunda “A+” yani temel seviyeye erişme şansını elde edecek.

Yunanca öğretmenimiz Stella Karachristianidou, 2014 yılından bu yana İstanbul’da Yunan dili ve kültürü odaklı dersler veriyor. Selanik Aristotle Üniversitesi’nden 2012 yılında mezun olan Karachristianidou, Maastricht Üniversitesi'nde Sanat, Edebiyat ve Toplum programından yüksek lisans derecesi aldı. Karachristianidou aynı zamanda azınlık hakları ve kültürü ile ilgili AB projeleri de koordine ediyor.

Kürtçe dersler ise Mulazım Özcan’ın rehberliğinde verilecek. İsveç’te Uppsala Üniversitesi’nde Kürtçe öğretmenliği sertifikası alan, ardından da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Kürtçe dili ve kültürü üzerine yüksek lisans yapan Özcan uzun yıllar boyunca İstanbul Kürt Enstitüsü’nde çalıştı. Özcan’ın Miraz Ronî mahlasıyla Kürtçe dilbilgisi de dâhil olmak üzere çeşitli başlıklarda yayımlanmış çok sayıda çalışması da var.

Yunanca ve Kürtçe dersleriyle ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt için (0212) 252 9389 ve (0536) 718 4202 numaralarını arayarak ya da info.kiraathane24@gmail.com mail adresine yazarak ulaşabilirsiniz.