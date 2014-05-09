Diyarbakırlılar çözüm için Papa'dan dua isteyecek

BDP'li eski Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş başkanlığındaki bir heyet, Papa I. Francis (Franciscus) ile görüşmek üzere Vatikan'a gidiyor. Aralarında Keldani, Ermeni, Süryani, Yezidi, Alevi, Mele temsilciler ile Duhok Belediye Başkanı'nın bulunduğu heyet, 14 Mayıs Çarşamba günü TSİ 10.30'da Papa ile bir araya gelecek. Demirbaş, ziyaret ile ilgili olarak, “Çözüm için, bir arada kardeşçe, özgürce yaşamak için dua istiyeceğiz" dedi.

BBC Türkçe’den Zübeyde Sarı ve Sinan Onuş’un haberine göre, Demirbaş, bulundukları coğrafyanın yüz yıldır büyük acılar ve sıkıntılar yaşadığını belirtiyor. Bunun en önemli nedeninin 'tekleşme politikası' olduğunu öne süren Demirbaş, bu acıların bir daha yaşanmaması için çözümler üretilmesi gerektiğini söylüyor.

Demirbaş; bir cami, iki kilise, bir havra, bir cemevi ve bir Yezidi evinden oluşan 'Kültür Sokağı Projesi'nin böyle ortaya çıktığını belirtiyor.

Demirbaş projedeki amaçlarını ise şöyle ifade ediyor: "Bu, birlikte yaşama projesidir. Bunu Sayın Papa'ya anlatıp manevi desteğini almak için de gidiyoruz. Birinci nedeni bu. Projeyi, Orta Doğu için önemli bir çözüm modeli olarak görüyoruz."

Demirbaş, halkların ve dillerin de ortak bir zeminde buluşmasını istediklerini kaydediyor. Bunun için "Çok dilli projeyi esas aldıklarını" belirten Demirbaş, "Aslında inançların, halkların ve dillerin bir arada yaşayabileceği bir formülasyonun Orta Doğu için önemli olduğuna inanıyoruz" diyor.

Demirbaş, 30 yıllık çatışmalı sürecin sonucunda bir müzakere sürecinin başladığını anımsatıyor ve sürecin artık barışa evrilmesini istediklerini dile getiriyor.

Bunun için Papa'dan destek talep edeceklerini söyleyen Demirbaş, "Biz Diyarbakır'da bir çiçek bahçesi oluşturduk. Bu çiçekler farklılıklarıyla bir arada yaşayabiliyor. Bu modeli, Orta Doğu'da bir çiçek bahçesi modeline dönüştürelim, artık insanlar birbirini öldürmesin diyeceğiz. Sizden de dua istiyoruz diyeceğiz. Çözüm için, bir arada kardeşçe, özgürce yaşamak için dua istiyeceğiz" diyor.

Surlar için de destek talebi

3 ay önce yine Vatikan'ı ziyaret eden ve kardinaller düzeyinde görüşmeler yapan eski Sur Belediye Başkanı Demirbaş, bu ziyaretinde Papa ile de görüşmek için talepte bulunmuştu.

Papa ile randevularının bu talep sonrası gündeme geldiğini aktaran Demirbaş, ziyaretlerinde ayrıca Papa'dan, Diyarbakır Surlarının, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları Listesi'ne alınması için de destek isteyeceklerini söylüyor.

'Kırklar Meclisi' adına Papa'yı ziyaret edecek heyette şu isimler yer alıyor:

Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş,

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Ergün Ayık,

Süryani Meryem Ana Kilisesi Başkanı Can Şakarer,

Keldani Kilisesi Vakfı Başkanı Yusuf Karadayı,

Türkmen Alevi Dedesi Hasan Baykut,

Din Adamları ve Yardımlaşma Derneği (DİAY-DER) Başkanı Zahit Çiftkuran,

Şeyh Said'in torunlarından Muhammed Akar ve

Duhok Belediye Başkanı Şevket Muhammed Osman.