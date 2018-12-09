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Kültür-Sanat

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını bakır levhalara işliyor

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIRLI bakır işleme ustası Hasan Barakacı'nın, bakır levhalar üzerine işlediği tarihi mekanlar ve hayvan figürleriyle yaptığı eserler, büyük beğeni topluyor

09 Aralık 2018 15:34

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIRLI bakır işleme ustası Hasan Barakacı\'nın, bakır levhalar üzerine işlediği tarihi mekanlar ve hayvan figürleriyle yaptığı eserler, büyük beğeni topluyor.
Diyarbakır\'da \'Bakıra hayat veren adam\' olarak tanınan Hasan Barakacı, yaptığı birbirinden güzel bakır panolarla yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Barakacı, Diyarbakır\'ın simgesi haline gelen Ulu cami, Dörtayaklı minare, Hz. Süleyman Camisi, Yedi kardeş ve Keçi Burçları ile çeşitli hayvan figürlerini bakıra işliyor. Bakır işleme işini 18 yaşındayken, mesleğin piri sayılan merhum Fahrettin Mercan\'dan öğrendiğini anlatan Barakacı, \"Bu sanatı 2 yılda ustamdan öğrendim. O şimdi hayatta değil, ama ben onun yolunda ilerliyorum. Yaptığım bakır tabloların beğeni kazanması beni çok mutlu ediyor\" dedi.
Çeşitli figürler işlediği bakır tepsiler ve panolara gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Barakacı, \"Büyüklüğüne göre, bakır tepsilere figür işleme işini 6-24 saat arasında değişen sürede tamamlıyorum. Hediyelik tepsilerin tanesini 200 liraya satıyorum. Ancak bu tepsinin büyüklüğüne ve resmin inceliğine göre fiyatı bin liraya kadar artabiliyor. Bakır tabelacılık denilen bu işi çok seviyorum. Bu çalışmamla özellikle Diyarbakır\'ın tanıtımına katkı sunduğumu düşünüyorum\" diye konuştu.

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