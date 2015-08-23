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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde saldırı, 1 asker hayatını kaybetti

Kulp-Muş karayolu üzerinde bulunan baraj güvenliğini sağlayan askeri tim, görev değişimi için geri dönerken bombalı saldırıya uğradı

23 Ağustos 2015 14:22

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde görev dönüşündeki askere bombalı saldırı düzenlendi, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı.

Kulp-Muş karayolu üzerinde bulunan Hidro Elektrik Santrali (HES) Barajı güvenliğini sağlayan askeri tim sabah erken saatlerde görev değişimi için geri dönerken bombalı saldırıya uğradı. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Bölgeye giden takviye güçler kaçan PKK'lıların yakalanması için operasyon başlatırken, şehit ve yaralı askerlerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

 

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