Şehit fotoğraflarını dernek duvarına 'sığsın' diye küçültülüyor

Erzurum'un Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, şehit fotoğrafları derneğin duvarlarına sığmayınca, çareyi önceden 18x24 olan şehit fotoğraflarının ebatlarını 12x20 yaptırmakta buldu.

Son bir hafta içinde 2 asker, 1 korucu ve 1 de sivil olmak üzerine toplam 4 şehit veren Erzurum’un Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hatem Tetik, "Şehit fotoğraflarının derneğimizin duvarlarına sığmadığını açıklamıştık. Şehit vermeye devam edince çareyi önceden 18x24 olarak bastırdığımız şehit fotoğraflarının ebatlarını 12x20 yaptırmakta bulduk" dedi.

DHA'dan Turgay İpek'in haberine göre, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hatem Tetik, Konya ve Sivas’tan sonra 450 asker, 43 sivil, 15 polis ve 4 de korucu olmak üzere toplam 512 şehit vererek üçüncü sırada yer aldıklarını söyledi. Tetik, dünyada eşi ve benzeri olmayan en büyük acının ’evlat acısı’ olduğunu belirtti. "Allah düşmanıma böyle bir acı yaşatmasın" diyen Tetik, şöyle devam etti:

"Bu acı düştüğü yeri yakar. Öyle bir acıdır ki tarifi olamaz. Ben de bir şehit babasıyım. 19 yıl önce PKK Terör örgütü evladımı bizden kopardı. Her şehit anası ve babası tarifi olmayan acılar yaşar ve amansız hastalıkların pençesine düşer. Artık bu akan kana ’dur’ demenin zamanı geldi de geçiyor. TBMM’deki 4 partinin genel başkanı artık seçimi bırakıp biran evvel kanayan bu yarayı durdurmanın yollarını aramalı. Türkiye genelinde son bir ayda 55, Erzurum’da ise son bir hafta içerisinde 2 asker, 1 korucu ve 1 de sivil vatandaş olmak üzerine toplam 4 şehit verdik. 4 yuvanın daha ocağına daha ateş düştü. Artık şehit haberi duymak istemiyoruz."