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Diyarbakır'daki saldırıda yaralanan 17 yaşındaki Civan Arslan hayatını kaybetti

Cuma günü düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

08 Haziran 2015 21:39

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) geçen cuma günü Diyarbakır'da düzenlediği mitingte meydana gelen bombalı saldırıda ağır yaralanan 17 yaşındaki Civan Arslan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda ölenlerin sayısı da 3’e yükseldi.

İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitingte meydana gelen patlamalarda iki kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Saldırıda ağır yaralanarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 17 yaşındaki Cian arslan, cuma gününden bu yana tedavi altında bulunduğu yoğun bakım ünitesinde, saat 17.00 sıralarında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslan’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın yapacağı otopsinin ardından Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde toprağa verilecek.

Bombalı saldırıda 34 yaşındaki Şeyhmuz Kaçan ile 47 yaşındaki Necati Kurul ve ağaçtan düşen 16 yaşındaki Ramazan Yıldız hayatını kaybetmişti.

 

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