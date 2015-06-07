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Diyarbakır'daki saldırıda yaralananlar oy kullanmaya böyle geldi

Diyarbakır'daki HDP mitingine düzenlenen bombalı saldırıda 200'den fazla kişi yaralanmıştı

07 Haziran 2015 19:01

Diyarbakır'daki HDP mitingine yapılan bombalı saldırıda yaralananlardan durumları ağır olmayanlar, yakınlarının yardımıyla sandık başına giderek oy kullandı.

DHA'da yer alan habere göre, cuma günü meydana gelen olayda yaralanıp Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyübi Hastanesi'nde tedavileri sürenlerden durumu ağır olmayanlar oy kullanmak istediklerini söyledi. Doktorların onay vermesiyle birlikte bazıları ambulanslarla, bazıları da yakınlarının araçlarına binerek oylarını kullanmaları için kayıtlı oldukları sandıklara götürüldü. 

HDP mitingindeki patlamada yaralananlardan 59 yaşındaki Sabahattin Bekçi, iki ayağı kırık olmasına rağmen tekerlekli sandalyeyle yakınlarının yardımıyla oy kullanacağı merkez Bağlar İlçesi'nin Bayındırlık Mahallesi'ndeki Mesut Yılmaz İlkokulu'na gitti. İkinci kata yakınları tarafından taşınarak çıkarılan Sabahattin Bekçi oyunu kullandıktan sonra, "Türkiye'ye barış ve özgürlük gelmesi için, kardeşlik için oyumu kullandım" dedi. bombalı saldırıda yaralanan 22 yaşındaki Hüseyin Toprak da hastaneden ambulansla oy vereceği köye gelerek kullandı.

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