Diyarbakır'daki saldırıda bir polis hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde devriye görevi yapan polis otomobiline düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, yoldan geçen bir sivil vatandaş öldü, 1 sivil vatandaş da yaralandı. İlçede bir kişi olduğu belirtilen saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Saat 22.45'te Çınar ilçesinde devriye görevi yapan resmi polis aracına, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı.

Saldırıda araçta bulunan polis memuru Mehmet Uyar (30) ile yoldan geçen Osman Caran ve İbrahim Turan adlı vatandaşlar yaralandı. Saldırgan kaçarak izini kaybettirirken, saldırıda ağır yaralanan polis memuru Mehmet Uyar (30) ile Caran ve Turan Diyarbakır Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen saldırıda ağır yaralanan polis memuru Mehmet Uyar (30) kurtarılamayarak öldü, sivil vatandaşlardan Osman Caran da hayatını kaybetti. Diğer yaralı İbrahim Turan'ın ise tedavisine devam edildiği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Arda Akın'ın haberine göre, kaçan saldırganın yakalanması için ilçe genelinde Özel Harekat polisleri ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Beytüşşebap'ta askere ateş açıldı;

1 uzman çavuş yar alı

Öte yandan, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yol kontrolü yapan askerlere bir araç içerisinden uzun namlulu silahlarla kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateş sonucu bir uzman çavuş yaralandı.

Ayvalık Köyü’nde trafik kontrolü yapan jandarma ekibi, saat 23.00 sıralarında yoldan geçen bir aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Duracakmış gibi yapan araç içerisinde bulunan kimliği belirsiz kişiler, jandarma trafik ekibine uzun namlulu silahlarla ateş etti. Açılan ilk ateş sonucu bir uzman çavuş yaralanırken, jandarma trafik ekiplerinin de karşı ateş açması üzerine saldırganlar, araçla geldikleri yöne doğru kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı uzman çavuş, Ayvalık Jandarma Karakolu’na götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan uzman çavuş, helikopterle Şırnak Asker Hastanesi’ne sevk edildi. Kaçan saldırganların yakalanması amacıyla da çalışma başlatıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü

Halis Böğürücü'den açıklama

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, bir değil iki şehidin olduklarını söyledi. Müdür Böğürcü olaya ilişkin şunları söyledi:

"Bir tane değil iki tane şehidimiz var. Olayda yaralanan vatandaşımızda var. 3 kişi yaralanıyor birisi meslektaşımız diğerleri orada yerel iş yapan 2 vatandaşımız. Vatandaşlardan biri şehit oldu diğerinin hayati tehlikesi devam ediyor. Arkadaşlarımız akşam göreve çıkıyorlar. Zaten Çınar'da herkes birbirini tanıyor. Bu arkadaşımızda 5 yıldır orada görev yapıyor. Son derece sevilen takdir edilen ve herkesin çok sevdiği bir memur. Vatandaşlar yolda geçerken bir şey soruyorlar. Şehit polisimizde nezaketten araçtan iniyor. Onlarla konuşuyor. O arada da kendilerini takip eden bir araçla arkadaşlarımıza yine arkadan her zaman yaptıkları gibi kalleşçe sıkıp kaçıyor. 22 tane kaleşnikof boş kovan mermisi var. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ama Şuna inanıyoruz ki hiçbir şey bizi bu vatanı savunmaktan alıkoyamayacak. Şuan için yakalanma yok. Operasyonlar devam ediyor."

Yol kesmek isteyen silahlı gruba müdahale edildi

Öte yandan Merkez Sur İlçesi'nde yol kapatmak isteyen silahlı gruba müdahale eden polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını belirten Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, "Aynı şey il merkezinde Sur İlçesi'nde yol kapatmak istediler. Arkadaşlarımıza uzun namlulu silahlarla yine ateş ettiler. Ve özel harekat polisimizde birini bacağından yaralayarak yakaladı. Yanında da iki tanede arkadaşı var. Onlarında tahkikatı devam ediyor" dedi.