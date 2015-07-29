Diyarbakır'dan 15'in üzerinde F-16 havalandı

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden saat 21.30 ile 22.00 arasında 15'in üzerinde savaş uçağı havalandı. Havalanan savaş uçaklarının PKK ve IŞİD kamplarını vurduğu iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kuzey Irak’taki PKK ve Suriye’deki IŞİD varlığına karşı cumartesi günü hava harekatı başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), operasyonlarını bugün de sürdürdü. Bu çerçevede, Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’den 15’in üzerinde savaş uçağı havalandı. Saat 21.30 ile 22.00 arasında havalanan uçakların ağır bombardıman yüklü olduğu öğrenildi. Uçakların PKK ve IŞİD kamplarını vurduğunu tahmin edilirken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.