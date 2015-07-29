Doğubayazıt'ta PKK ile çatışma; 1 astsubay şehit oldu, 2 asker yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde Ağrı Dağı'nın eteklerinde jandarma ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 1'i ağır 3 asker yaralandı. Yaralı Uzman Çavuş, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Doğubayazıt'a 22 kilometre uzaklıkta bulunan Ağrı Dağı eteklerindeki Yaygınyurt Köyü yakınında meydana geldi. Bölgede konuşlanan jandarma kuvvetlerine, bir grup PKK'lı tarafından ateş açıldı. Güvenlik kuvvetleri, anında karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1'i ağır, 3 asker yaralandı.

DHA'nın haberine göre, durumu ağır olan asker, helikopterle hemen Erzurum'a sevk edilirken, diğer 2 asker Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. PKK'lılarla, güvenlik kuvvetleri arasındaki çatışma sürerken, bölgeye takviye askerler gönderildi.

Doğubeyazıt-Gürbulak karayolunda seyir halinde yol kontrol devriyesi görevini yaparken, taktik tekerlikli zırhlı kobra aracına roketli saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş, tedavi gördüğü Erzurum Maraşal Çakmak Askeri Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Bu saldırının ardından Ağrı Dağı'nda helikopter destekli operasyon ise sürüyor.