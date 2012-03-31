Diyarbakır'daki restorasyonlarda 5,5 milyon lira kayıp

Diyarbakır polisinin yaptığı operasyonda, Ulu Camii, İskenderpaşa Konağı ve Hazreti Süleyman Camii'nin yapım, onarım ve restorasyon işi ihaleleri kapsamında 5 milyon 500 bin TL'lik yolsuzluk ortaya çıkarıldı.



Zaman'ın haberine göre, soruşturmada, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde ve Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde çalışan zanlıların, ihaleyi kazanan firmalara fazla ödeme yaptıkları belirlendi. İhale evraklarını inceleyen bilirkişi, vakıflarda çalışan kişilerle firmaların devleti 5,5 milyon TL zarara uğrattığı kaydedildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 10'u devlet memuru olmak üzere toplam 16 kişiden 5'i sorgulamalarının ardından tahliye edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diyarbakır polisi, dört gün önce Ankara, Amasya ve Bursa'da düzenlediği operasyonda 16 kişiyi 'ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak' suçlarından gözaltına almıştı.



