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Diyarbakır'daki okulda çocukları kim bombaladı; hükümet 'PKK' dedi, örgüt reddetti

Saldırıda 5 öğrenci yaralanmıştı

23 Ocak 2016 17:27

PKK ve şehirlerdeki gençlik örgütlenmesi YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) cuma günü Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’ndeki Nuriye Eser İlköğretim Okulu’nda karne dağıtımı sırasında düzenlenen ve 5 öğrencinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin devleti suçladı. 

KCK'dan yapılan açıklamada, saldırının ardından akademisyenleri eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yapılan saldırının arkasında olanlardır bunlar. Biz terörün yanındayız, teröristin yanındayız mesajı veriyorlar" ifadeleri hatırlatıldı. Açıklamada, “Bilindiği gibi bu süreçte AKP hükümetini en fazla da Akademisyenlerin açıklamaları zorlamıştır. Bu nedenle Akademisyenlere geri adım attırmak için psikolojik baskısını arttırmıştır. Bu psikolojik baskı yetmemiş olacak ki, bir okula bomba attırıp bunun üzerinden akademisyenlere geri adım attırmak istedi" iddiası dile getirildi.

YDG-H de "Bu saldırıyla hiçbir alakamız yok" derken, "Bombalı saldırı hükümet tarafından gerçekleştirilmiştir" dendi.

Hükümet kanadı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının hemen ardından yaptığı açıklamalarda "bombanın PKK tarafından okul bahçesine atıldığını" ileri sürmüştü.

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