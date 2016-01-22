Erdoğan okula bombalı saldırıyı da akademisyenlere bağladı: Terörün yanındayız mesajı veriyorlar!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da karne dağıtımı sırasında gerçekleşen saldırıya ilişkin konuşurken, "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzalayan akademisyenleri işaret ederek, "Yapılan saldırının arkasında olanlardır bunlar. Biz terörün yanındayız, teröristin yanındayız mesajı veriyorlar" diye konuştu.

Cuma namazı çıkışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleşen saldırı için "Aslında bu saldırı 1128 tane imzaya çok ilginç bir cevaptır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugünkü saldırı bunların ne denli ahlaksız, ne denli alçak, ne denli adil açık ve net olduğunu ortaya koyuyor. 1128 imzaya çok ilginç bir cevaptır ve bu akademisyenler, sözde akademisyenler kimlerin yanında olduklarını çok açık net ortaya koyuyorlar. Karnelerini alan öğrencilere yapılan adice saldırının arkasında bunlar var. Bunların öğrenciyle, talebiyle ne denli ilgili ve alakalarının oldukları ortada. Bu şunu ortaya koyuyor: "biz buyuz, bizim vasfımız bu, bizim öğretmenlik gibi bir derdimiz yok, biz terörün yanındayız teröristin arkasındayız” Ve bugünkü olay bunun yaşama bir kez daha geçtiği bir olaydır. Okullarımızı yaktılar mı yaktılar, askerlerimizi şehit ettiler mi ettiler, ambulans şoförlerimizi şehit ettiler mi ettiler... Tüm bunlar ortada. Bugünkü olay da bunun adeta bir zirvesi. Tek tesellimiz şuan itibariyle yavrularımız arasında şehit düşen yok, durumlarının iyi olduğunun haberini aldım."

Erdoğan'dan Rusya'ya: Suriye'nin kuzeyinde yanlış bir yapılanmaya fırsat vermeyeceğiz

Özellikle Irak sınırından da Akdeniz'e kadar olan bölgede bu tür bir farklı yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Rusya'nın sınırda 100 tane asker olduğuna dair bazı haberler kulağımıza geliyor ama bizim önlemimiz aynı şekilde devam ediyor. Yarın Obama ile bunu detaylı olarak konuşacağız. Suriye'nin kuzeyinde bu tür yanlış bir yapılanmaya fırsat vermeyeceğiz. PYD'nin Fırat'ın Batı'sına geçtiği iddiaları tamamen dedikodudur. Buna fırsat vermedik, asla da vermeyeceğiz.

"Zana ile Meclis'te görüşebiliriz"

Leyla Zana randevu istedi. Kanaatim bu görüşmenin gerçekleşmesi yönünde. Meclis'te bir görüşme yapabiliriz.