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Diyarbakır’da karne dağıtılırken patlama; 5 öğrenci yaralandı

Patlamanın el yapımı patlayıcan kaynaklandığı iddia edildi

22 Ocak 2016 11:08

Diyarbakır'da bir okulda yaşanan patlama sonucu etrafa saçılan cam parçaları yüzünden 5 öğrenci yaralandı. Patlamanın el yapımı bomba yüzünden olduğu ileri sürüldü.

Habertürk’ten Ahmet Yukuş’un haberine göre Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ndeki Çelebi Eser Ortaokulu'nda karne dağıtımı sırasında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle 5 öğrenci hafif yaralandı. Öğrenciler hastanelere kaldırıdı.

Yetkililer patlamının okula atılan el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığını, öğrencilerin de kırılan camlar nedeniyle yaralandığını belirtti.

Al Jazeera muhabiri A. Kadir Konuksever, okulda yaralanan çocukların durumunun iyi olduğunu, duyma sorunu sebebiyle hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

Cihan Haber Ajansı'ndan (CHA) İsmail Avcı'nın haberine göre okula atılan bombanın ses bombası olduğu ileri sürüldü.

Karne dağıtım töreni sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı saldırı ile ilgili olarak "Bu tam bir vahşet" diye konuştu. Avcı şu ifadeleri kullandı: "Bunun artık her hangi bir değerle, her hangi bir siyasi, kültürel, ideoloji, din, her ne ise, her hangi bir gerekçe ile ger eklendirilebilecek olay değil. Bu tam bir vahşet, Bu tek örnek de değil" dedi.

Olay yerinden ilk görüntüler şöyle:

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