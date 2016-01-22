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Demirtaş'tan okula bombalı saldırıya tepki: Tam bir vahşet!

"Faili kim olursa olsun kınıyoruz"

22 Ocak 2016 18:14

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’ndeki Nuriye Eser İlköğretim Okulu’nun bahçesine atılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu okula karne almaya gelen 5 çocuk yaralandığı saldırıyla ilgili sert ifadeler kullandı. Demirtaş, PKK'nın gerçekleştirdiği öne sürülen saldırı ile ilgili “Fail kim olursa olsun kınadıklarını” belirten Demirtaş, “Tam bir vahşet anlayışı” ifadesini kullandı.

Meclis’te insan hakları kuruluşlarının temsilcilerini kabulünde, bölgede yaşanan olaylara ilişkin etkili bir soruşturma yürütme olanağının olmadığını belirten Demirtaş “Fail kim olursa olsun kınadığımızı belirtiyoruz ama faili ortaya çıkaracak etkili bir soruşturma yapılamayacağını da söylemek isterim” diye konuştu.

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