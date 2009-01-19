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Yaşam

Diyarbakır'da yardım izdihamı

Diyarbakır’da valiliğin verdiği nakdi yardımı almaya çalışan ihtiyaç sahibi vatandaşlar PTT önündeki kuyrukta izdihama neden oldu.

19 Ocak 2009 02:00

Diyarbakır’da valiliğin verdiği nakdi yardımı almaya çalışan ihtiyaç sahibi vatandaşlar PTT önündeki kuyrukta izdihama neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Diyarbakır Valiliği yoksul ailelerin yaşadığı yerlerde anket çalışması yaptı. İnceleme sonucunda, yardıma ihtiyacı bulunduğu belirlenen ailelere 200 TL’lik nakdi yardım yapılması kararlaştırıldı.

Cep telefonu mesajıyla PTT’den nakdi yardımı alabileceğini öğrenen ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu vatandaşlar, yardım almak için sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli semtlerdeki PTT şubeleri önünde uzun kuyruk oluşturdu.

PTT Diyarbakır Merkez Şubesi kapısında yardım almak için bekleyenler arasındaki itişmeler, görevlilerin kapıyı açmasıyla izdihama dönüştü. Bu sırada kalabalıkta sıkışarak fenalaşan bazı yaşlılar, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Kalabalıkta sıkışan bazı kişilerin de ezilmemek için kapılara tırmandığı görüldü.

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