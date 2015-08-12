Diyarbakır'da karakola saldırı: 1 uzman çavuş hayatını kaybetti

Genelkurmay Başkanlığı Diyarbakır’da Özerkli Jandarma Karakolu Komutanlığı’na düzenlene saldırıda 1 uzman çavuşun şehit olduğunu, 4 asker ile 1 korucunun da yaralandığını açıkladı.

Çatışmada saldırganın de öldürüldüğü belirtilen Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"12 Ağustos 2015 saat 13.10’da Bölücü Terör örgütü mensubu bir grup terörist tarafından, Diyarbakır/Sur Özekli Jandarma Karakol Komutanlığına, roketatar ve uzun namlulu silahlar ile saldırıda bulunulmuştur. Yapılan silahlı saldırıya anında karşılık verilmiş, çıkan çatışmada 1 Jandarma Uzman Çavuşumuz ağır, 4 Jandarma Erimiz ve 1 Geçici Köy Korucumuz da hafif şekilde yaralanmıştır. Kahraman Jandarma Uzman Çavuşumuz kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmiş olup, çatışma 13.30’da sona ermiştir.

Bölgeye taarruz helikopter kolu, insanlı keşif uçağı, karadan ve havadan takviye birlikler sevk edilmiş, diğer teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla karadan ve havadan operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur ve alçakça gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, saldırıda yaralanan Kahraman Personelimize ve Geçici Köy Korucumuza acil şifalar temenni ediyoruz."