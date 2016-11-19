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Diyarbakır'da iki İsveçli gazeteci gözaltına alındı

Fransız gazetesi internet Les Jours'un muhabiri olan gazeteci Olivier Bertrand'ın geçtiğimiz cuma akşam saatlerinde Gaziantep'te gözaltına alındığı bildirilmişti

19 Kasım 2016 15:47

Diyarbakır'da, 2 İsveçli gazeteci kaldıkları otelin çevresinde bulunan ve bir kısmı askeri bölge olan alanda görüntü çektikleri gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, gazeteciler, Terörle Mücadele Şubesinde ifadeleri alındıktan sonra Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Fransız gazetesi internet Les Jours'un muhabiri olan gazeteci Olivier Bertrand'ın geçtiğimiz cuma akşam saatlerinde Gaziantep'te gözaltına alındığı bildirilmişti. 

Les Jours'un genel yayın yönetmeni Isabelle Roberts, Bertrand'ın 'gerekçe gösterilmeden' gözaltına alındığını söylemişti.

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