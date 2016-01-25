Diyarbakır'da iki belediye otobüsü kurşulandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iki yolcu otobüsünün Elazığ Caddesi Muhabere Kavşağı’nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandığını açıkladı. Yolcuların da içinde bulunduğu sırada yapıldığı belirtilen saldırıda ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi.

Cihan'dan İsmail Avcı'nın haberine göre belediyeden yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na ait 21 FD 737 (körüklü) ve 21 BF 734 plakalı iki yolcu otobüsü, bugün saat 16.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi Muhabere Kavşağı’nda (Ofis Kavşağı) kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Körüklü otobüse iki, doğalgazlı otobüse ise bir kurşun isabet ederken, yolcuların bulunduğu iki otobüste de şans eseri ölen ve yaralanan olmadı, her iki otobüste de maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otobüsler belediye garajına çekildi, otobüs şoförleri ise ifadeleri alınmak üzere Yenişehir Karakolu’na götürüldü."

Gerekli inceleme yapılıyor

Olay yerinde bir açıklama yapan Ulaşım Daire Başkanı Hikmet Altuğ, bugün saat 16.00 civarında toplu taşıma hizmeti veren ve rutin seferlerini yapan iki belediye otobüsüne Muhabere Kavşağı’nda hangi yönden geldiğini bilmedikleri üç merminin isabet ettiğini belirterek, "Bir aracımız Dağkapı’dan Seyrantepe’ye giderken ışıklarda durduğu zaman, bir aracımız ise Seyrantepe’den Dağkapı’ya doğru hareket halindeyken silahlı saldırıya uğramış. Nedenini bilmiyoruz, nereden geldiğini bilmiyoruz. İki aracımızın camlarında kırık var, ancak araçlarımızda seyahat eden herhangi bir yolcumuzun yaralanmaması bizi sevindiren bir olaydır. Bu olayı emniyet birimlerine bildirdik, gerekli inceleme yapılıyor. Bunun sonucu hakkında basına gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.