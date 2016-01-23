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"PKK'ya yardım ettiği öne sürülen belediyelere kayyum atanacak" iddiası

AKP Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki: HDP’li belediyelerin yaptığı bu

23 Ocak 2016 15:54

Hükümetin, PKK'ya yardım ettiği iddia edilen belediye başkanlarının görevinin kayyuma devredilmesini de içeren bir yasal düzenleme hazırladığı öne sürüldü.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, yerel yönetimler paketinden ayrı olarak hazırlanacak yasada, belediye araçlarını PKK'ya kullandırdığı, acil yardım araçlarının kullanılmasını engellediği ileri sürülen belediye başkanlarına verilen cezalar ayrıca düzenlenecek.

AKP Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Bu belediyelerin durumu, elinde kazma kürekle geminin altını delenleri hoşgören gemi kaptanının durumuyla aynı” diye konuştu.

Terörle MücadeleYasası ve Belediyeler Yasası dışında özel bir mevzuat hazırlanması planlanıyor. Bu kapsamda belediye başkanlarının görevinin kayyuma devredilmesi de bu yasal çalışmanın konusu olacak.

 

"Hepsini cezalandırmayız"

 

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, durumları tartışmalı belediye başkanlarının yaklaşımlarını ayrıca değerlendirmek gerektiğini belirtti. Özhaseki, fikir olarak demokrasinin yerele yaygınlaştırılmasında söz ederken, 2 bin 400 belediyeden 3-5’inin hatası yüzünden hepsinin cezalandırılmaması gerektiğini ifade etti.

 

"Gemisini deldiren kaptanlar gibiler"

 

Özhaseki, çalışmayı anlatırken şu örneği verdi:

“Ben teröre destek veren belediyelerin durumunu, gemi kaptanına benzetiyorum. Düşünün ki bir gemi kaptanı yolcularını almış Yunanistan’a yola çıkıyor. Bu, onları sağ salim kıyıya ulaştırmakla sorumlu olan kaptanın, bir grup yolcunun eline kazma kürek alıp geminin altını delmeye çalışmasını hoş görmesiyle aynı durum. Bunu demokratik hakların kullanılmasıyla izah edebilir misiniz? HDP’li belediyelerin yaptığı da aynen bu. Tüm yolcularının geleceğini düşünmesi gerekirken, gemiyi batırmak için elinde kazma kürek olanlara yardım ediyorlar.”

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