Diyarbakır'da HIV taşıyıcısı hamile kadının acil serviste 5 buçuk saat bekletilmesine inceleme

Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği'nde, HIV taşıyıcısı hamile kadının sezaryen ameliyatına girmek istemeyen görevli doktor ve asistanlar hakkında üniversite yönetiminin soruşturma başlatmasının ardından Diyarbakır Tabip Odası da inceleme başlattığını açıkladı. HIV taşıyıcısı kadının 2.5 yıl öncede aynı hastanede sezeryan ile doğum yaptığı ve hastane tarafından da bilinen bir vaka olduğu belirtildi.

Başvurduğu devlet hastanesi tarafından Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesi’ne sevk edilen HIV taşıyıcısı kadının, nöbetçi olan Doç. Dr. F.F.'nin ameliyata girmeyi kabul etmemesi üzerine acil serviste 5 buçuk saat bekletildiği ortaya çıkmıştı. Bölüm şeflerinden şeflerinden Doç. Dr. E.A.’nın operasyonu kabul etmesiyle hamile kadını sezaryan ameliyat gerçekleşirken kadının klinikte yatmasına ve ameliyatına direnç gösteren klinik sorumlusu, operasyonu yapmak zorunda olmasına rağmen bunu reddeden icapçı doktor F.F. ve asistanlar ile ameliyathanede gerekli malzemelerin eksikliğini hastane yönetimine zamanında bildirmeyen görevlilerle ilgili inceleme başlatılmıştı.

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Dicle Üniversitesi Kadın Doğum Kliniğinde yapılan ameliyat öncesi, cerrahi müdahale ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili üniversite yönetiminin soruşturması sürürken, geçen hafta yaşanan olayla ilgili olarak Diyarbakır Tabip Odası inceleme başlattı.Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ve özellikle bölgede birçok nedenden kaynaklı sağlık sorunlarıyla ile karşı karşıya kalındığı belirtilerek, şöyle denildi:



"Bu sağlık sorunlarının nedenlerine göre çözülmesi ve bir daha yaşanmaması hususunda Diyarbakır'daki diğer sağlık meslek örgütleri ile birlikte yıllardır mücadele vermekteyiz. En son 26 Aralık 2017 tarihinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine başvuran HIV + Gebe hastanın, hastaneye yatırılmasından operasyona alınmasına kadar yaşanan sorunları duyum aldığımız andan itibaren durumu takip etmekteyiz. Diyarbakır Tabip Odası yönetimi olarak mevcut olayla ilgili inceleme başlatmış durumdayız. İnceleme sonucunda sağlık hakkı ihlali, ayrımcılık veya mesleki etik ihlal tespit edildiği durumda ilgili kurullarımıza da soruşturulması için iletilecektir."

2,5 yıl öncede aynı hastanede ameliyat edilmiş



HIV taşıyıcısı olduğu gerekçesiyle bazı doktorlarında ameliyatına girmek istemediği, giren bir asistanın da eline kaza ile iğne batması nedeniyle tedavi altına alınan kadının 2,5 yıl öncede Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği'nde sezeryan ile doğum yaptığı bu nedenle hastane tarafından bilinen bir vaka olduğu belirtildi.

Ameliyat sırasında ameliyata giren asistanın kaza ile eline iğne batması ardından klinikteki diğer asistanların ise koruyucu ekipman olmaması ve sorunlar nedeniyle rapor alarak göreve gelmedikleri, hastane yönetimi ile yapılan görüşmelerden sonra sorunların giderileceği sözü üzerine görevlerine başladıkları belirtildi.

3 ayrı inceleme ve soruşturmada kusur ortaya çıkarılacak



Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ve hastane yönetimi tutanaklar tutarak soruşturma başlatırken, Diyarbakır Tabip Odası da bugün itibariyle inceleme başlattığını duyurdu. Ameliyatı giren, girmek istemeyen doktor ve asistanlar konu ile ilgili konuşmak istemezken, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Tıp'ta uzmanlık kurulunun da soruşturma başlatabileceği belirtildi.