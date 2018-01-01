5 buçuk saat acilde bekletildi; Diyarbakır'daki hamile kadına HIV virüsü eşinden bulaşmış!

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yaşanan 'doğum skandalı'nın ayrıntıları belli oldu. Doğum için gittiği hastanede Yrd. Doç. F.F. HIV virüsü taşıdığı için operasyona girmeyince, hamile kadının 5.5 saat acil serviste bekletildiği ortaya çıktı. Kadına HIV virüsünün, kamyoncu eşinden geçtiği öğrenildi

Skandal hakkında, başhekimlik soruşturma başlattı. HIV virüsü taşıyıcısı hamile kadının klinikte yatmasına ve ameliyatına direnç gösteren klinik sorumlusu, operasyonu yapmak zorunda olmasına rağmen bunu reddeden icapçı doktor F.F. ve asistanlar ile ameliyathanede gerekli malzemelerin eksikliğini hastane yönetimine zamanında bildirmeyen görevlilerle ilgili iddialar araştırılıyor. Rapor alıp hastaneye gitmeyen asistanların ise yapılan görüşmelerin ardından göreve başladığı belirtildi.

5 buçuk saat bekletildi!

Tıp dünyasından da tepki çeken skandalın ayrıntıları da ortaya çıktı. İddiaya göre; Güneydoğu’daki bir kentte yaşayan 27 yaşındaki kadın, geçen hafta devlet hastanesine başvurdu. Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesi’ne sevk edilen genç kadın, HIV taşıdığını belirtince Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne gönderildi.

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre saat 16.00’da hastaneye götürülen kadının doğum operasyonuna, nöbetçi olan Doç. Dr. F.F. girmek istemedi. 5.5 saat boyunca acil serviste bekletilen kadın, bölüm şeflerinden Doç. Dr. E.A.’nın operasyonu kabul etmesiyle 21.30’da ameliyathaneye alındı.

HIV’i kamyoncu kocası bulaştırmış

27 yaşındaki kadının hikâyesiyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Hastane görevlilerine HIV virüsünün kendisine şehirlerarası kamyon şoförlüğü yapan kocasından bulaştığını söyleyen kadın, virüsü kaptıktan sonra ilki 21 yaşındayken olmak üzere 2 kez doğum yaptığını anlattı. 3’üncü doğumda da skandalla karşılaştı.

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