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Diyarbakır’da gözaltına alınan üç Alman haberci serbest bırakıldı

Diyarbakırda önceki akşam 20 kişinin yaptığı eylemi izleyen üç Alman gazeteci 'eylemi provoke ettikleri' iddiası ile gözaltına alınmıştı

13 Ekim 2014 17:11

Diyarbakır’da önceki akşam (11 Ekim) Björn KietzmannChris Grodotzski ve Ruben Neugebauer adlı üç Almanyalı gazeteci eylem yapan 20 kişilik bir grubu yönlendirdikleri şüphesiyle gözaltına alındı. Gazeteciler ile ilgili gözaltı kararı dün akşam kaldırıldı ve 'Yabancılar Şubesi’ne götürüldükten sonra serbest kaldılar. 

Erol Önderoğlu'nun Bianet'teki haberine göre, savcılığa ifade vermeyen habercilerin avukatları Suzan Erkin ile birlikte bugün Savcı Sefa Suna’ya ifade vermeleri gerekiyor.

Bianet'e konuşan Avukat Suna, "Gazeteciler gözaltına alınırken Emniyet Bilişim Büro Amirliği’nin el konulan kamera ve cep telefonlarından imaj aldığını, bugün söz konusu cihazları geri almaya çalışacaklarını" bildirdi.

 

Üç gazeteci serbest

 

Turgut Özel Bulvarı yakınında 20 kişinin yaptığı eylemi izleyen Björn Kietzmann, Chris Grodotzski ve Ruben Neugebauer adlı haberciler “eylemi provoke ettikleri” şüphesiyle gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülmüşlerdi. Serbest bırakılanlarla Emniyet arasında tercüman sorunu da yaşanmıştı. Bu nedenle Emniyette ifade de verilmemişti. 

 

Demir: Yarın savcılığa çıkarılabilirler

 

Diyarbakır Barosu Gözaltı Koordinasyonu’ndan avukat Hatice Demir de Bianet'e "Üç gazetecinin de yer aldığı beş yabancının gözaltı sürelerinin savcılığın gözaltına alınanlarla ilgili ek gözaltı süresi verdiğini" ifade etmişti.

 

Gazetecilere "yönlendirme" suçlaması

 

"Gözaltına alınan gazetecilerden Björn Kietzman'ın Almanya'da çıkan sosyalist gazete Jungewelt'te foto-muhabir olarak çalıştığı ve Diyarbakır'daki Kobani olaylarını görüntülemek için kentte geldiği" belirtiliyordu.

 

Bakan Eker’in iddiası

 

Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Diyarbakır’a Almanya’dan gelen beş kişinin “çocuklara lastik yaktırıp haber yapmaya çalışırken” yakalandıklarını ileri sürmüştü.

 

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