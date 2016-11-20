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Diyarbakır'da gözaltına alınan İsveçli gazeteciler serbest

Geçtiğimiz hafta da Fransız gazeteci Olivier Bertrand, Gaziantep'te gözaltına alınmıştı

Fotoğraf: Al Jazeera

20 Kasım 2016 00:57

Diyarbakır'da, kaldıkları otelin çevresinde bulunan ve bir kısmı askeri bölge olan alanda görüntü çektikleri gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan iki İsveçli gazeteci, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajası'nda (DHA) yer alan habere göre, Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alındıktan sonra Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderilen gazeteciler, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz hafta da Gaziantep'te Fransız bir gazeteci gözaltına alınmıştı

Fransız gazetesi internet Les Jours'un muhabiri olan gazeteci Olivier Bertrand'ın geçtiğimiz cuma akşam saatlerinde Gaziantep'te gözaltına alındığı bildirilmişti.

Les Jours'un genel yayın yönetmeni Isabelle Roberts, Bertrand'ın "gerekçe gösterilmeden" gözaltına alındığını söylemişti.

 

 

 

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Diyarbakır'da iki İsveçli gazeteci gözaltına alındı

Fransız gazetesi internet Les Jours'un muhabiri olan gazeteci Olivier Bertrand'ın geçtiğimiz cuma akşam saatlerinde Gaziantep'te gözaltına alındığı bildirilmişti

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