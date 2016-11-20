Diyarbakır'da gözaltına alınan İsveçli gazeteciler serbest

Diyarbakır'da, kaldıkları otelin çevresinde bulunan ve bir kısmı askeri bölge olan alanda görüntü çektikleri gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan iki İsveçli gazeteci, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajası'nda (DHA) yer alan habere göre, Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alındıktan sonra Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderilen gazeteciler, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz hafta da Gaziantep'te Fransız bir gazeteci gözaltına alınmıştı

Fransız gazetesi internet Les Jours'un muhabiri olan gazeteci Olivier Bertrand'ın geçtiğimiz cuma akşam saatlerinde Gaziantep'te gözaltına alındığı bildirilmişti.

Les Jours'un genel yayın yönetmeni Isabelle Roberts, Bertrand'ın "gerekçe gösterilmeden" gözaltına alındığını söylemişti.