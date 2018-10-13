Diyarbakır'da gözaltına alınan gazeteciler serbest bırakıldı

Diyarbakır'da 9 Ekim tarihinde gazeteci ve siyasetçilere yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Esra Solin Dal, Semiha Alankuş, Mehmet Akdoğan, Abdurrahman Gök, Cihan Ölmez ve Lezgin Akdeniz ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 Ekim günü sabah saatlerinde gazeteci ve siyasetçilere yönelik operasyonlar kapsamında 200 civarında adrese yapılan baskın sonucunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilenler arasında olan gazetecilerden Esra Solin Dal, Semiha Alankuş ve Mehmet Akdoğan dan sonra Abdurrahman Gök, Cihan Ölmez ve Lezgin Akdeniz de serbest bırakıldı.

Avukat Filiz Ölmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyurdu ve paylaşımında “Gazeteci Cihan Ölmez 4 günlük keyfi gözaltıdan sonra serbest bırakıldı. Alıp Cizre’ ye dönüyoruz… İlgilenen herkese çok teşekkür ederim…” ifadelerine yer verdi.