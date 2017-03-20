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Diyarbakır'da gözaltına alınan Alman gazeteci serbest bırakıldı

Alman gazeteci Diyarbakır'daki Newroz kutlamalarını takip ediyor

20 Mart 2017 17:28

Diyarbakır'daki Newroz kutlamalarını takip etmek üzere Almanya'dan gelen gazeteci Hinrich Schultze, polis tarafından gözaltına alındı. Elleri havaya kaldırılarak üzeri aranan Schultze bir süre sonra serbest bırakıldı. 

DİHABER'in haberine göre Diyarbakır'da yarın düzenlenecek Newroz etkinliğini takip etmek üzere Almanya'nın Hamburg kentinden Diyarbakır'a gelen Alman gazeteci Hinrich Schultze, polisler tarafından alıkonuldu. Ofis semtinde halka Newroz davetiyeleri dağıtan HDP ve DBP'li yöneticilerin bulunduğu kitleyi takip ederken polisler tarafından durdurulan Schultze, zırhlı aracın önüne götürüldü. Elleri havaya kaldırılarak üzeri aranan Schultze, zırhlı araca bindirildi. 

Bu esnada Schultze'nin alıkonulmasını takip eden DİHABER muhabiri Bilal Güldem de polisler tarafından gözaltına alınmak istendi. Partililerin tepki göstermesi üzerine polis, Güldem'i serbest bıraktı. 

Yaklaşık yarım saat boyunca alıkonulan Schultze, HDP'lilerin araya girmesiyle ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

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