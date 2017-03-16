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Diyarbakır Newroz’una izin çıktı

Diyarbakır'da Newroz, 21 Mart'ta kutlanacak

16 Mart 2017 00:09

Diyarbakır’da 21 Mart’ta kutlanması planlanan Newroz için valilikten izin çıktı. 

Diyarbakır’da 21 Mart’ta kutlanması planlanan Newroz için izin çıktı. Newroz tertip komitesinin Diyarbakır Valiliği’ne Newroz alanında yapılması planlanan kutlama için yaptığı izin başvurusu kabul edildi. 

dihaber’de yer alan habere göre, Daha önce kutlama hazırlıklarına başlanan Diyarbakır’daki Newroz için Yaşar Kurt, Koma Pel, Grup Munzur, Koroya Jinên Amedê, Dengbêjên Botan ve Ferhat Mansuri’nin sahne alması bekleniyor.

Her sene yüzbinlerce vatandaşın katılımıyla mesajların verildiği kutlama için bu sene izin verilip, verilmeyeceği tartışma konusu olmuştu.

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