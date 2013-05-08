Diyarbakır'da Duman konserine tekbirli protesto

Diyabakır Dicle Üniversitesi'nde bir grup öğrencinin kurduğu Bilge Gençlik Kulübü, önümüzdeki hafta sonu konser vermeye hazırlanan rock grubu Duman'a tepki gösterdi. Tekbir getirerek Duman Grubu'nu protesto eden Bilge Gençlik Kulübü Başkanı İlyas Kaya, "Kürdistan'ın İslam topraklarında, peygamberler ve sahabeler şehrinin Müslüman gençleri olarak din düşmanlığı ve rezilliği içeren Duman'ı istemiyoruz" dedi.

Eğitim Fakültesi önünde toplanan Bilge Gençlik Kulübü öğrencisi yaklaşık 150 kişi Duman Grubu'na tepki olarak basın açıklaması yaptı. 2009 yılında Duman Grubu'nun çıkardığı Rezil adlı şarkıda İhlas süresini 'Lem yelid ve löp yutar' olarak tarifine tepki gösteren kalabalık, müzik grubunu protesto etti. Tekbir getirerek ve ellerinde, 'Şeytani ateş olan yerden Duman çıkar', 'Kara dumanı aklamaya zaman yetmez', 'Muhammed'i sevda ile nefes alan Amed dumanla boğulmaz' yazılı dövizler taşıdı.

Bilge Gençlik Kulübü Başkanı İlyas Kaya, Diyarbakır'ın 'Peygamber ve sahabeler şehri' olduğunu söyleyerek, 11 Mayıs Cumartesi günü Rock grubu Duman'ın 'Rezil' adlı açık hava konserini protesto ve telin etmek için toplandıklarını söyledi. Rock grubu Duman'ı, 'Rezil ve Zelil' olarak itham eden Kaya, şöyle dedi:

"Kendilerine 'Duman' adını veren bu zelil ve rezil grup, 2009'da çıkardıkları Duman-1 adlı albümünün 'Rezil' isimli şarkısında İhlas süresinin ayetlerini 'Lem yelid ve löp yutar' şeklinde tahrif ederek Müslümanlar'ın hidayet kaynağı olan Kuran'ın ayetleriyle alay etmiştir. Bu rezil gurup, yapmış olduğu bu alçakça ve utanmazca davranışla yetinmeyerek bu rezil parçayı konserlerinde de dile getirmekten geri durmamıştır. Bilge Gençlik Kulübü'nün gençleri olarak, buradan bu rezil gruba seslenmek istiyoruz: İslam dinini suistimal edenleri eleştirecek başka yol, başka metot mu bulamadınız ki yüce Allah'ın ayetlerini kendiniz gibi rezil olan şarkılarınızda, utanmazca tahrif ederek seslendirmeye çalışıyorsunuz. Eğer İslam dinini suistimal eden birileri varsa, bunların başını alçakça ve rezil bir şekilde siz çekiyorsunuz. Yaptığınız ve yapmayı düşündüğünüz bu tür hareketleri nefretle telin ve protesto ediyoruz. Peygamberler ve sahabeler şehrinin Müslüman gençleri olarak, sizi Kürdistan'ın İslam topraklarında istemiyoruz. İçerisinde her türlü münkeratı, utanmazlığı, din düşmanlığı ve rezilliği içeren Duman'ı istemiyoruz. Alın Dumanı'nızı başınıza çalın. Allah'a Hamd olsun ki bizler bugüne kadar bu topraklarda her türlü rezilliği barındıran Duman'ları nefes niyetine almadık ve almayacağız da. Biz bu topraklar da bu tür zehirli dumanlar değil İslam'i hava istiyoruz."