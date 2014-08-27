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Diyarbakır'da bugün bir polis daha şehit oldu

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis Ali Kızıloğlu, silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti

27 Ağustos 2014 02:15

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis Ali Kızıloğlu, merkez Kayapınar ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan polis hastanede tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre, Kayapınar İlçesi Peyas Mahallesi’nde bulunan Mavikent Sitesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nden geçici olarak İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevlendirilen Ali Kızıloğlu, evinin önünde henüz kimliği bilinmeyen bir kişinin tabancasından çıkan kurşunlara hedef oldu.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan 25 yaşındaki polis Ali Kızıloğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Ali Kızıloğlu'nun vurulduğu yerde incelemelerde bulunan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, Ali Kızıloğlu'nun hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

 

Dün gece de saldırı düzenlenmişti

 

Diyarbakır’da dün gece de 42 yaşındaki polis memuru evli ve 2 çocuk babası Osman Bal, Fenerbahçe-Galatasaray maçını izledikten sonra gittiği evinin önünde kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu şehit olmuştu. Polis 2 olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

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