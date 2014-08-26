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Yaşam

Diyarbakır'da bir polis şehit oldu

Fenerbahçe- Galatasaray derbisi sonrası silahların da kullanıldığı kavgada polis memuru Bal, olay yerinde şehit oldu

26 Ağustos 2014 12:58

Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Osman Bal, Fenerbahçe-Galatasaray maçını izledikten sonra evinin önünde karıştığı silahlı kavgada şehit oldu.

Merkez Kayapınar İlçesi'nde saat 01.30 sıralarında görev dönüşü, Huzurevleri Mahallesi'ndeki evine girmek üzere olan Osman Bal (42), evinin önünde henüz nedeni ve isimleri belirlenemeyen kişi veya kişilerle kavgaya tutuştu.

Silahların da kullanıldığı kavgada polis memuru Bal, olay yerinde şehit oldu.

Olayın duyulmasının ardından Huzurevleri Mahallesi'ni ablukaya alan polis, kaçan saldırganların yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

Çarşı Polis Karakolu'nda görevli, Kahramanmaraş doğumlu olan şehit polis memuru Osman Bal’ın (42) evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

 

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