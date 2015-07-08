Diyarbakır'da apartman yönetimine eşbaşkanlık sistemi!

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesindeki, 195 daireli Şehri Amed Sitesi'nin son genel kurulunda, eşbaşkanlık sistemi getirildi. Eşbaşkanlığa getirilen Selim Fidancı ile Fatoş Batgi, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Fidancı, yönetim kurulunun görev bölümü yapmasından sonra yönetim planına eşbaşkanlık sistemini koyacaklarını belirtti.

DHA'dan Mehmet Türk ve Ahmet Ün'ün haberine göre, sitede bulunan 195 dairede yaklaşık bin kişinin yaşadığını belirten eşbaşkan Selim Fidancı, bir hafta önce yapılan genel kurul toplantısında göreve geldiklerini belirterek, eşbaşkanlığı benimsediklerini söyledi.

'Kadın ve erkeği bir arada hayata katmak için'

Genel kurul kararı ile eşbaşkanlığa geçtiklerini belirten Fidancı, "Çağdaş ve modern sitemize yakışan bir şekilde, kadın ve erkekleri bir arada hayata katmak adına eşbaşkanlık sistemini uygulamaya koyduk. Bu çerçevede bir hafta içerisinde çok ciddi projeler hazırlayarak uygulamaya koyduk. Sitemizin büyük olması nedeniyle kapıcı, bahçıvan ve güvenlik ile temizlik işlemlerini daha profesyonel idare etmek için özel bir şirketle anlaştık. Onlar bizim adımıza bu işleri yürütüp bize rapor veriyor, bizler de eşbaşkan arkadaşımla birlikte denetliyoruz" dedi.

Site eşbaşkanı Fatma Batgi ise ev kadını olduğunu ve siteye eş başkan olmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Bir ev hanımı olarak siteyi idare etme görevi beni çok heyecanlandırdı. Evde oturmaktansa bir işe yaramak güzel bir duygu. Ev hanımı olmamdan dolayı sitede oturan diğer kadınlarla daha çok bir araya geliyorum" diye konuştu.

Yönetimde kadınlar çoğunlukta

Site sakini ve denetleme kurulu başkanı Hülya Tut da, site yönetim kurulu üyelerinin çoğunun kadınlardan oluştuğunu belirterek, "Eşbaşkanlık sistemi artık hayatımızın bir parçası. Site yönetiminde kadın elinin olması her açıdan daha iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Şehr-i Amed Sitesi karar defterinde, eski yönetim kurulu üyelerinin 19 Haziran'da istifası üzerine, 28 Haziran tarihinde olağanüstü genel kurula gitme kararı aldığı görüldü. Altı gündem maddesiyle alınan kararda, "Yeni yönetim kurulunun belirlenmesi, eşbaşkanlık sisteminin getirilmesi, 2 yıl süreyle sitemizde yapılacak olan peyzaj işleri ve sitenin eksikliklerinin tamamlanması için yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi, faaliyet raporlarının okunması, dilek ve temenniler" yer aldığı görüldü.

Kapatılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) tarafından Türkiye 'de ilk kez uygulamaya konulan eşbaşkanlık sistemi, BDP ve HDP'de ile DBP'li belediyelerde devam ederken, bölgedeki birçok sivil toplum kuruluşu da eşbaşkanlık sistemine geçti.