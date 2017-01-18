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Diyarbakır'da ağır yaralanan polisin beyin ölümü gerçekleşti

Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesinde nöbet tutan polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında yaşanan patlamada şehit sayısı 5'e yükseldi

18 Ocak 2017 23:17

Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan harfiyat alanında, 16 Ocak 2017 tarihinde, nöbet tutan polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, mezarlığın duvarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu Kadir Miraç Özkan, Ali Sevim, Şenali Ocak ve Mahmut Ava şehit olmuş, 1'i ağır 2 polis yaralanmıştı.

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören ağır yaralı polis memuru Furkan Demir'in (23) beyin ölümü gerçekleşti. Furkan Demir, yoğun bakım ünitesinde, yaşam destek ünitesine bağlı tutuluyor.

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