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Diyarbakır’daki saldırıda hayatını kaybeden polisin cenazesi cemevine gönderilmedi

Polis Şenali Ocak'ın cenazesinin 'devlet töreni' gerekçesiyle camiden kaldırılacağı belirtildi

18 Ocak 2017 17:48

Diyarbakır’daki bombalı saldırıda yaşamını yitiren dört polisten biri olan Şenali Ocak’ın cenazesi bugün İzmir’de toprağa verildi.

Çiğli Harmandalı’nda oturan aile cenazeyi Küçük Çiğli Cemevinden kaldırmak istedi. Ancak dün ailenin evine gelen Vali, Kaymakam ve Garnizon Komutanı askeri tören düzenleneceğini, bu nedenle cenazenin Bostanlı Beşikçioğlu camiinden kaldırılacağını belirtti. 

Evrensel'de yer alan habere göre, Aile cemevi konusunda ısrar edince tartışma yaşandı. Bugün Ocak’ın cenazesi Beşikçioğlu Camiinden kaldırılarak, Pınarbaşı Şehitliğine defnedildi.

Diyarbakır'daki saldırı sonrası görüntüler:

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