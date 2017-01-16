Diyarbakır'da saldırı; 4 polis şehit oldu

Diyarbakır Sur' dan çıkarılan hafriyat ve molozların döküldüğü Dicle Üniversitesi'ndeki alanın yanında bulunan mezarlık duvarının dibine bırakılan patlayıcı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı.

Saldırıda 4 polis memuru şehit oldu. Saldırıda 2 polis de yaralandı. Hafif yaralıların ise taburcu edildiği bildirildi.

Valilikten açıklama

Valilikten şehit sayısı 4'e yükselmeden önce şu açıklama yapılmıştı:

"İlimiz Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polisimizi taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında bölgede bulunan Sadi mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanmış patlayıcı madde infilak ettirilmek suretiyle bombalı saldırı düzenlenmiştir.

"Meydana gelen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 polis memurumuz şehit olmuş 2'si ağır olmak üzere 3 polis memurumuz yaralanmıştır.

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yaralı polislerimize ise Allah'tan acil şifalar dileriz.

"Menfur terör saldırısının aydınlatılması için çok yönlü olarak inceleme başlatılmıştır. Terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir.

Şehit polislerin isimleri belli oldu

Saldırıda şehit olan polis memurlarının Mahmut Ava, Şenali Ocak, Ali Sevim ve Kadir Miraç Özcan olduğu belirtildi.