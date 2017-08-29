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Yaşam

Diyarbakır'da 618 bin 453 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaçan bir zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

29 Ağustos 2017 12:48

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca narko terörizmle mücadele kapsamında, Kocaköy'ün Gözebaşı köyü ile Hazro'nun Meşebağları köyü bölgesinde 40 ayrı noktada arama yapıldı.

Arama ve kontrollerde, 527 kilo 150 gram kubar esrar, 618 bin 453 kök Hint keneviri ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.

Kaçan bir zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hazro ve Kocaköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla kenevirler olay yerinde imha edildi, kubar esrara el konuldu. 

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