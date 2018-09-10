Diyarbakır'da 4 yıl aradan sonra Kitap Fuarı açılıyor

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, geçmişte yaşanan hendek-barikat operasyonları ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle 4 yıldır yapılamayan kitap fuarı yeniden açılıyor. Önemli yazarların konuk olacağı Diyarbakır 6\'ncı Kitap Fuarı 25 Eylül tarihinde açılacak ve 6 gün açık kalacak.

TÜYAP, Türkiye Yayıncılar Birliği, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesinin ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteği ile 4 yıl aradan sonra açılacak olan Diyarbakır 6\'ncı Kitap Fuarı, 25- 30 Eylül 2018\'de gerçekleşecek. TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenecek olan fuarda, 120 yayınevi yer alırken, 6 gün sürecek fuarda, 60 kültür etkinliğinde 250 yazar okurlarıyla buluşacak. Aralarında Mıgırdiç Margosyan, Canan Tan, Altan Öymen, Ahmet Telli, Ayşe Kulin, Oya Baydar, Şükrü Erbaş, Aytül Akal, Fikret Başkaya, Nurcan Baysal, Nurullah Peker, Işık Ergüden, Nil Sakman, Kemal Hamamcıoğlu, İsmail Saymaz, Mine Soysal, Levent Gültekin, İsmail Beşikçi, Şeyhmus Diken ve Bahadır Yenişehirlioğlu\'nun da bulunduğu yazarlar, fuarda okurlarıyla bir araya gelecek.

Diyarbakır 6\'ıncı Kitap Fuarının, yazar Mıgırdiç Margosyan\'ı \'onur konuğu\' olarak ağırlayacağı ve fuar süresince düzenlenecek panel ve söyleşilerde Margosyan’ın edebiyatı, eserleri ve yaşamının ele alınacağı belirtildi.



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