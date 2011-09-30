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Yaşam

Diyarbakır'da 4 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 4 ton esrar, 3 bin 100 kök Hint keneviri ve 4 silah ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

30 Eylül 2011 03:00

T24 - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 4 ton esrar, 3 bin 100 kök Hint keneviri ve 4 silah ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesi Dibek ve Yolçatı köylerinde uyuşturucu madde imal, depolama ve ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlılara ait ev ve eklentileri ile arazide yapılan aramalarda yaklaşık 4 ton esrar maddesi, 3 bin 100 kök Hint keneviri, bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca, iki av tüfeği ve tabancaya ait şarjör ele geçirildiği belirtilen açıklamada, olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.


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