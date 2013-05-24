Diyarbakır'da 3 ton uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerine bağlı 5 köye dün Jandarma Bölge Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde düzenlenen operasyon ele geçirilen 3 ton esrar bugün İl Jandarma Komutanlığı'nda basına gösterildi.

Suç ve suç unsurlarının önlenmesi ile uyuşturucudan elde edilen büyük finans kaynağının ortadan kaldırılması amacıyla 600 personelin katılımıyla yapılan operasyona şehit Jandarma Er Adem Ödemiş'in adı verilirken, operasyona MİT Bölge Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Canan Altıntaş'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, operasyonda 5 ayrı ev olmak üzere 31 ayrı noktada arama tarama çalışması yapan güvenlik güçleri toplam 3 ton 45 kilo esrar, 601 bin 500 kök kenevir bitkisi, ele geçirdi. Toprak altına gizlenen uyuşturucuları ve silahları dedektör köpeklerin yardımı ile tespit eden güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda, 1 Kalaşnikof tüfek, tüfeğe ait mermiler, 1 tabanca, 1 terörist kıyafeti, 2 sırt çantası, hücum yeleği, örgütsel dökümanlar, dizüstü bilgisayar, CD , telefon ve harici bellekler ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla olayla ilgisi bulunan 9 şüpheliden 3'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 6 şüphelinin aranmasına devam ediliyor. Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 16 milyon TL olduğunu belirterek, uyuşturucu kaçakçılıklarına yönelik operasyonların süreceğini kaydetti.