T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da uyuşturucu madde ekiminin yapıldığı ve depolandığı ormanlık alanlara geniş çaplı operasyon başlatıldı

23 Mayıs 2013 20:36

Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerine bağlı 5 köyde uyuşturucu ekim, işleme ve daha önce üretilen uyuşturucunun depolandığı alanlara yönelik hava destekli operasyon sürüyor.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma özel harekat, polis özel harekat, köy korucuları, istihbarat, narkotik köpekler ile uzman ekiplerin katılımıyla yapılan operasyona, kobra helikopterler de havadan destek veriyor.

Öte yandan operasyonun yapıldığı bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi, silah sesleri duyuldu.

Operasyonda görevlerini tamamlayan güvenlik güçlerinin bir kısmı birliklerine döndü. Dönüş sırasında yol kenarında toplanan bir grup, askeri araçları taşladı, bazı araçların camları kırıldı.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ve diğer malzemelerle ilgili detaylı açıklamanın operasyon bitiminde yapılacağı belirtildi.

ETİKETLER

diyarbakıruyuşturucuoperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24