Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu

Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerine bağlı 5 köyde uyuşturucu ekim, işleme ve daha önce üretilen uyuşturucunun depolandığı alanlara yönelik hava destekli operasyon sürüyor.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma özel harekat, polis özel harekat, köy korucuları, istihbarat, narkotik köpekler ile uzman ekiplerin katılımıyla yapılan operasyona, kobra helikopterler de havadan destek veriyor.

Öte yandan operasyonun yapıldığı bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi, silah sesleri duyuldu.

Operasyonda görevlerini tamamlayan güvenlik güçlerinin bir kısmı birliklerine döndü. Dönüş sırasında yol kenarında toplanan bir grup, askeri araçları taşladı, bazı araçların camları kırıldı.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ve diğer malzemelerle ilgili detaylı açıklamanın operasyon bitiminde yapılacağı belirtildi.