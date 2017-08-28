Diyarbakır'da 264 öğrtemen il dışına gönderildi

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, daha önce haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle açığa alınıp görevlerine iade edilen öğretmenlerden 264\'ünün zorunlu yer değişikliği nedeniyle il dışına gönderildiği belirtildi. Eğitim-Sen Diyarbakır Şubesi sosyal medya hesabında, \"Açığa aldınız, ihraç ettiniz, tutukladınız. Yetmedi şimdi de sürgün ediyorsunuz. Yılmayacağız! Direneceğiz! ve Kazanacağız\" diye tepki gösterdi.

Diyarbakır\'da KHK kapsamında daha önce açığa alınan yaklaşık 4 bin 400 öğretmenden 180\'i mezlekten ihraç edildi, diğerleri ise görevlerine iade edildi. Görevlerine iade edilen ve haklarında soruşturma sürdüğü belirtilen Eğitim-sen üyesi 264 öğretmenin ise bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından zorunlu yer değişikliği nedeniyle il dışına gönderildiği belirtildi. Söz konusu kararın öğretmenlere tebliğ edilmeye başlandığı kaydedilirken, Eğitim- Sen Diyarbakır Şubesi yaşananlara tepkiyi sosyal medya hesabından gösterdi. Eğitim-Sen Diyarbakır Şubesi sosyal medya hesabından, \"Açığa aldınız, ihraç ettiniz, tutukladınız. Yetmedi şimdi de sürgün ediyorsunuz. Yılmayacağız! Direneceğiz! ve Kazanacağız\" mesajını paylaştı.



