Lice ve Hani'de 26 mahallede sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 12 mahalle ile Hani ilçesinde 14 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi, Lice ilçesinde dünden beri 9 mahallede uygulanan yasak sonlandırıldı.



Milliyet'in haberine göre, valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürütenlere yönelik Örtülü, Arpacık, Sivritepe, Bilgin, sağlık, Bayırlı, Seyrek, Silkito ve Körha mahalleleri arasında kalan bölgede operasyon düzenlendiği bildirildi.



Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereği operasyon bölgesinde dün 17.00'den itibaren duyurulan yasağın 05.00'ten itibaren kaldırıldığı kaydedildi.



Lice ve Hani'de sokağa çıkma yasağı

Açıklamada, Lice ilçesindeki Kılıboğan, Ayaz, Birlik, Abdil, Taşburun, Güzelce ve Döşekkaya mahalleleri arasında kalan bölgede operasyon düzenleneceği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için Hani ilçesinin Yukarı Turalı, Akçayurt, Kaledibi, Başaklı, Taşburun, Güzelce, Karapilyar, Aşağıturalı, Damlatepe, Çay, Horsel, Mezartarlası, Sıraevler ve Karapilyari ile Lice ilçesinin Elmadere, Boyluca, Ayaz, Akçapınar, Şenlik, Tuzlaköy, Şabek Komu, Ağılcık, Erginköy, Uysal, Birlik ve Şakan mahallelerinde 05.00'ten geçerli olmak üzere ikinci duyuruya kadar giriş ve çıkışlar ile sokağa çıkmak yasaklanmıştır."