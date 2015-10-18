Lice'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi ve kırsal kesiminde düzenlenen operasyonlar kapsamında cuma sabahından itibaren ilçe merkezi ve 49 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı, operasyonun tamamlanması üzerine bu sabah kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, 16-17 Ekim 2015 tarihleri arasında Lice ilçesinin dağlık ve ormanlık arazi kesiminde faaliyet yürüten PKK'lıların yakalanmasına yönelik operasyon icra edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, 16 Ekim 2015 Cuma günü saat 05.00’ten itibaren sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Söz konusu yasaklama kararı 18 Ekim 2015 Pazar günü saat 07.00’den itibaren kaldırılmıştır."