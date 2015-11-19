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Lice’de yasaktan sonra top atışları başladı

İlçedeki 9 mahallede sokağa çıkma ve giriş/çıkış yasağı ilan edildi

Fotoğraf: Arşiv

19 Kasım 2015 22:38

Veysi Polat

Diyarbakır Valiliği'nin bu akşam saat 17.00’den geçerli olmak üzere 9 mahallede aldığı sokağa çıkma ve giriş/çıkış yasağından sonra kırsal alanlarda top sesleri gelmeye başladı. Diyarbakır ve Bingöl karayolu ise “güvenlik” gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lice ilçesine bağlı Örtülü, Arpacık, Sivri Tepe, Bilgin, Sağlık, Bayırlı, Seyrek, Silkito ve Körha mahallesi kırsalında PKK’ya yönelik operasyon yapılacağı belirtilmişti. Yasak kararından iki saat sonra Lice’nin kuzeyinde yer alan Çemê Elika bölgesinde patlama sesleri gelmeye başladı. Alınan bilgiye göre, zırhlı askeri araçlar, saat 17.00 itibariyle Diyarbakır-Bingöl karayolu ile Lice-Muş karayolunda önlemler aldı. Bingöl-Genç yolu üzerinde bulunan Abalı Karakolu ve Tabantepe Jandarma Taburu’nda konuşlandırılan obüs bataryalarından söz konusu Çemê Elika bölgesine atışlar yapıldı. Patlama sesleri çevre köylerden de duyulurken, operasyonun genişleyerek, yasak kararının alındığı 9 mahallenin kırsal alanına yönelik devam edeceği bildirildi.

Bu arada Diyarbakır ve Bingöl karayolu “güvenlik” gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Bu güzergah üzerine yolcu taşımacılığı yapan çok sayıda aracın geçişine izin verilmiyor.

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