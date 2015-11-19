Lice’de 9 bölgeye sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesine bağlı Örtülü, Arpacık, Sivri Tepe, Bilgin, Sağlık, Bayırlı, Seyrek, Silkito ve Körha köy ve mahallelerine bugün saat 17.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı getirdi. Mahallelere giriş-çıkış yapılamayacağı da duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lice’nin kırsal alanında yer alan 9 köy ve mahallede PKK’ya yönelik operasyon yapılacağı belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesi; Örtülü Mah., Arpacık Mah., Sivritepe Mah., Bilgin Mah., Sağlık Mah., Bayırlı Mah., Seyrek Mah., Silkito Mah. ve Körha mah.) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 19 Kasım 2015 Perşembe günü saat 17.00’den itibaren geçerli olmak üzere, ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş ve çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.”